Homem de 75 anos detido por cultivo de canábis em Miranda do Douro

O Comando Territorial da GNR de Bragança anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem, de 75 anos, por cultivo de canábis no concelho de Miranda do Douro.

Numa nota enviada à comunicação social, aquela força de segurança revela que a detenção aconteceu esta terça-feira, após uma ação coordenada do Núcleo de Investigação Criminal de Miranda do Douro e do Posto Territorial de Mogadouro, "no âmbito de uma investigação, iniciada há duas semanas, com base em informações recolhidas no decorrer de uma ação de policiamento de proximidade".

Nessa ação, a GNR apurou que o suspeito "tinha uma plantação de canábis no quintal da própria residência, dissimulada entre outro tipo de plantas para dificultar a sua deteção".

A GNR adianta ainda que a detenção aconteceu "no cumprimento de um mandado de busca domiciliária à residência do suspeito, tendo sido apreendidas um total de cinco quilos de plantas de canábis."

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Miranda do Douro, onde foi interrogado e sujeito a termo de identidade e residência.