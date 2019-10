Homem de 81 anos detido por abuso de duas menores

Hoje às 11:10 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 81 anos suspeito de ter abusado sexualmente de duas meninas de 10 e 14 anos,

Em comunicado, a PJ esclarece que a vítima mais nova é neta da companheira do arguido.

De acordo com a investigação, os factos criminosos ocorreram numa das freguesias do concelho de Mealhada, no distrito de Aveiro, tendo os abusos sexuais sido consumados na casa onde o arguido habita com a companheira.

O detido, que está indiciado pelos crimes de abuso sexual de crianças e coação sexual, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.