Um homem de 84 anos foi detido esta manhã de segunda-feira por suspeita de homicídio, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. A vítima é a mulher, com 80 anos que foi encontrada morta em casa.

Ao que o JN conseguiu apurar, o óbito da mulher foi declarado no local. A vítima apresentava ferimentos compatíveis com uma agressão com arma branca.

O agressor foi detido pela GNR e deverá ser entregue à Polícia Judiciária que tomará conta do caso.