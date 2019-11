Hoje às 21:36 Facebook

Um homem terá puxado de uma arma durante uma discussão na Praça D. Sancho II, em Elvas, esta terça-feira à tarde. O indivíduo de 50 anos desentendeu-se com um grupo de homens por causa do estacionamento, de acordo com a "Rádio Elvas".

O homem, natural de Elvas, tem licença de porte de arma e dirigiu-se às autoridades, onde explicou que carregou a arma para se defender dos indivíduos com quem discutia.

A PSP está a investigar o caso e apreendeu a arma.