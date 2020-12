Homem detido ao tentar matar ex-companheira

Fernando Pires Hoje às 14:10 Facebook

Um homem de 66 anos foi detido, este sábado à noite, em Vila Flor, por militares do posto territorial da GNR daquela vila do distrito de Bragança, após ter efetuado vários disparos com uma arma de fogo para a porta da residência da sua ex-companheira, ainda assim sem registo de feridos.

O homem, natural de Sampaio, freguesia de Vila Flor, estava referenciado pelo crime de violência doméstica, e há duas semanas já tinha sido alvo de uma busca domiciliária pela GNR, que lhe apreendeu uma arma de fogo.

Ontem, por volta das 23 horas, o indivíduo deslocou-se à residência da ex-companheira, de 51 anos, supostamente com a intenção de matar, mas a pronta intervenção de uma patrulha da GNR local, impediu os seus intentos.

O homem está detido no posto da GNR de Vila Flor e deverá ser presente a tribunal, amanhã.

Entretanto, o caso foi entregue à Polícia Judiciária.