Homem detido após passar fronteira a pé volta a fugir com carro roubado

Um homem foi detido, na passada quinta-feira, por ter atravessado a pé a fronteira entre Campo Maior e Badajoz e abalroar o bloco de betão com uma viatura, que logo depois abandonou. Já em liberdade, o homem voltou a fugir com um carro que furtou.

A GNR deteve o homem que vinha de Madrid, em Espanha, com um carro furtado, avança a Rádio Elvas. Porém, o cidadão terá atravessado a fronteira do Retiro, entre Espanha e Portugal, a pé, já depois de ter derrubado o bloco de betão e de abandonar a viatura.

O homem foi presente a juiz e colocado em liberdade. No entanto, segundo a mesma rádio, terá roubado um carro de um proprietário de um restaurante e colocou-se em fuga com mais duas pessoas.

O fecho das fronteiras entre Portugal e Espanha está em vigor desde as 23 horas de 16 de março, com controlos fronteiriços em nove pontos de passagem. Foram proibidas as viagens de lazer entre os dois países, sendo apenas autorizada a circulação de veículos de mercadorias, cidadãos espanhóis residentes em Portugal (ou vice-versa), pessoal diplomático e doentes que necessitem de cuidados de saúde.

Em dez dias, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) impediu mais de 800 pessoas de entrar em Portugal.