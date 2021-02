Homem detido em Lousada por agressões à mãe de 75 anos

JN/Agências Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve esta sexta-feira um homem de 50 anos por violência doméstica sobre a mãe, de 75, no concelho de Lousada, distrito do Porto, tendo ficado proibido de se aproximar da vítima, controlado por pulseira eletrónica.

"Os militares da Guarda apuraram que o suspeito, habitual consumidor de produtos estupefacientes, adotou comportamentos agressivos, físicos e verbais, bem como ameaças de morte com recurso a armas brancas, contra a vítima, sua mãe de 75 anos, que, devido à sua idade e condições de saúde, era incapaz de se defender por qualquer forma ou meio", diz o Comando Territorial do Porto da GNR, em comunicado.

Esta força de segurança acrescenta que "durante os 15 anos em que coabitaram na mesma residência, o agressor exigia diariamente dinheiro para adquirir droga, chegando a encostar uma faca ao pescoço da vítima, como forma de intimidação, causando-lhe ferimentos, medo e receio pela própria vida".

O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, explica que a detenção ocorreu "no âmbito de uma investigação por violência doméstica que teve a duração de cerca de um mês".

"Perante o escalar da gravidade dos factos, o suspeito foi detido e presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência, proibição de contactos por qualquer forma ou meio com a vítima numa distância de 500 metros, controlado por pulseira eletrónica", refere ainda a GNR.