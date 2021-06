Homem detido em Mirandela por crime de furto qualificado

Fernando Pires Hoje às 10:35 Facebook

Um homem de 61 anos foi detido na terça-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Mirandela, durante uma operação policial na localidade de Mascarenhas, no concelho de Mirandela.

A operação ocorreu no âmbito de uma investigação pelos crimes de furto qualificado em armazéns agrícolas, que terão ocorrido em agosto de 2020 e em março deste ano, e detenção de armas proibidas.

O NIC deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a um mandado de busca em viaturas, que permitiu recuperar a quase totalidade dos equipamentos furtados. "Todo o trabalho de investigação desenvolvido no último ano permitiu-nos levar prova ao Ministério Público que acabou por entender emitir os mandados de busca através dos quais apreendemos uma série de material que tinha sido furtado", adianta o comandante da GNR de Mirandela, Hugo Torrado.

Entre o material apreendido estão três motosserras, três máquinas roçadoras, quatro motores de rega e um motocultivador. "Além disso, ainda houve a apreensão de três armas, sendo uma delas uma pistola de calibre 6,35 milímetros e várias munições", descreve o Capitão Hugo Torrado.

Ainda no decorrer desta operação, a GNR apurou que o suspeito mantinha em cativeiro três animais. "Tinha três pintassilgos, dois periquitos comuns e um periquito-de-colar. Como não tinham as condições legais exigidas, os animais foram apreendidos", acrescenta o comandante da GNR de Mirandela.

O detido foi constituído arguido e interrogado, mantendo-se em liberdade enquanto decorrem as restantes diligências de investigação.

Esta operação contou com o apoio do Posto Territorial de Torre Dona Chama e do Núcleo de Proteção Ambiental de Mirandela.