Homem detido em Portalegre por agredir avó de 95 anos e tio doente

Ana Luísa Delgado Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 33 anos foi detido, na passada sexta-feira, na localidade de Vale de Seda, no concelho de Fonteira, distrito de Portalegre, acusado da prática de dois crimes de violência doméstica.

Ao que o JN conseguiu apurar, na sequência de uma discussão familiar, o suspeito muniu-se de um cajado e terá desferido um número não apurado de cajadadas na avó, de 95 anos. De seguida, esmurrou o tio, de 55 anos, que padece de anomalia psíquica.

Presente ao Tribunal Judicial de Fronteira foram-lhe aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva, termo de identidade e residência e proibição de contactos, por qualquer meio (telefónico, presencial, ou qualquer outro) com as vítimas.

A detenção foi levada a cabo pelos guardas do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portalegre e contou com o reforço do Posto Territorial de Fronteira.

O suspeito já havia sido condenado, em novembro de 2019, por quatro crimes de ofensa à integridade física simples, um crime de ameaça agravada, 13 crimes de importunação sexual, praticados na zona da Moita e do Barreiro, e dois crimes de ameaça, tendo sido condenado a uma pena única de três anos de prisão suspensa na sua execução por igual período e sujeita a regras de conduta.