Homem detido em Portalegre por burlar vítima através de MBWay

Ana Luísa Delgado Hoje às 15:49

Um homem de 17 anos, residente no concelho de Alter do Chão foi detido, em flagrante delito, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na cidade de Portalegre, pela prática do crime de burla, praticado pelo método MBWay.

Ao que o JN conseguiu apurar, a PSP "teve conhecimento do ilícito através da vítima, residente no distrito de Vila Real e procedeu à detenção do suspeito, junto a uma caixa ATM, da cidade de Portalegre".

No momento da detenção foi-lhe apreendido o telemóvel e 400 euros em numerário, importância que já havia sido levantada da conta da vítima.

Após ser constituído arguido e prestado Termo de Identidade e Residência, o suspeito foi libertado, continuando a investigação a seguir os seus trâmites legais.