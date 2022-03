Homem detido pela GNR na Moita tinha 56 armas e munições em casa

Reis Pinto Hoje às 09:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve, na Moita, um homem, com 46 anos, que tinha em casa 56 armas de fogo e brancas e 1789 munições.

O indivíduo estava a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal do Montijo da GNR pelo crime de ameaça com arma de fogo e foi detido na sexta-feira com 56 armas.

No decorrer das diligências policiais, os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliário, que culminou na apreensão de 28 caçadeiras, oito carabinas, quatro pistolas, duas espingardas semiautomáticas, dois revólveres, uma besta, uma soqueira, três armas de pressão de ar, três armas de Airsoft, quatro armas brancas e 1789 munições de vários calibres.

O detido foi constituído arguido e será presente ao Tribunal Judicial da Moita, para aplicação das medidas de coação.

Esta ação policial contou com o apoio do Posto Territorial da Moita da GNR.