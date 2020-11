Homem detido pela segunda vez numa semana por violar confinamento

JN/Agências Hoje às 11:08 Facebook

A GNR deteve pela segunda vez numa semana um homem, de 62 anos, por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito, no âmbito da pandemia de covid-19, em Ovar, no distrito de Aveiro.

Em comunicado, a GNR esclarece que o caso ocorreu na quinta-feira, quando os militares da Guarda se deslocaram à residência do suspeito para a verificação do dever de confinamento obrigatório, tendo verificado que este se tinha ausentado do domicílio.

"Decorrido algum tempo foi possível verificar o suspeito a circular na via pública não usando máscara ou viseira", refere a mesma nota, adiantando que o homem foi detido e conduzido à sua residência e os factos foram remetidos ao Tribunal de Ovar.

Segundo a GNR, o suspeito já é reincidente neste tipo de crime tendo sido detido pelo mesmo motivo no dia 21 de novembro.

Ovar é um dos municípios que está na situação de risco "extremamente elevado", onde o número cumulativo de novos casos por 100 mil habitantes é superior a 960.

Na sua conta de Facebook, o presidente da Câmara, Salvador Malheiro, refere que há atualmente 448 casos ativos, com uma média de idades de 44 anos. Há nove pessoas estão internadas, das quais duas em cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia de covid-19 morreram em Ovar 55 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1422951 mortos resultantes de mais de 60,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4209 pessoas dos 280394 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.