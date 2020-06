Homem detido por abusar de primas menores em Gondomar

JN Hoje às 15:00 Facebook

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita dos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores. As vítimas são duas meninas de 13 anos, vizinhas do suspeito.

Segundo um comunicado da Diretoria do Norte da PJ, os abusos ocorriam desde 2018, em Gondomar, altura em que as duas menores, primas por afinidade do suspeito, tinham apenas 13 anos de idade.

O arguido, vizinho e familiar das vítimas, aproveitou-se de um certo ascendente que tinha sobre estas e da falta de controlo parental para praticar "atos sexuais de relevo com aquelas, o que lhe permitiu satisfazer os seus instintos mais primários de natureza sexual", descreve a PJ.

O detido, de 24 anos de idade, auxiliar de ação direta, sem antecedentes criminais, vai ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.