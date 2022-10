Homem detido por abuso sexual de duas enteadas no concelho de Sintra

JN/Agências Hoje às 08:33 Facebook

Um homem com 75 anos foi detido por fortes indícios da prática de mais de uma centena de crimes de abuso sexual sobre as duas enteadas no concelho de Sintra, distrito de Lisboa.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que o homem, que foi detido fora de flagrante delito, é suspeito da prática de mais de uma centena de crimes de abuso sexual de crianças, cerca de 300 crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável e perto de uma centena de crimes de violação, todos na sua forma agravada.

"A investigação apurou que o detido abusou, reiteradamente, de duas meninas, suas enteadas, desde 2018 até outubro deste ano, as quais, à data do início dos factos, tinham 7 e 15 anos", refere a PJ.

O homem, segundo a PJ, "praticava os atos ilícitos na sua própria habitação, aproveitando-se da dependência, da confiança e da proximidade que tinha para com as mesmas, assim como da fragilidade da mãe das crianças, advinda de problemas médicos".

O detido tinha antecedentes policiais, em Portugal, por crimes contra o património, e tinha sido condenado a pena efetiva de prisão em país estrangeiro, por tráfico de drogas.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.