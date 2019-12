JN Hoje às 14:25 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 53 anos, suspeito de abusar sexualmente de duas netas.

A detenção, através da diretoria do norte, aconteceu depois da denúncia da mãe das duas menores. Em comunicado, a Polícia Judiciária explica que o suspeito manteria "contatos de cariz sexual", com as duas netas.

O homem, de 53 anos, desempregado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação