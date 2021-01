Homem detido por agredir tia de 90 anos

Glória Lopes Hoje às 18:58 Facebook

Um homem de 52 anos vai ficar a aguardar julgamento com pulseira eletrónica por agredir a tia, uma idosa de 90 anos, no concelho de Alfândega da Fé, de quem terá de manter o afastamento por determinação do Tribunal Judicial de Mogadouro, onde foi sujeito a primeiro interrogatório judicial esta sexta-feira.

O arguido foi detido na quinta-feira pela GNR em Alfândega da Fé por violência doméstica sobre a tia, com quem viveu toda a sua vida.

A detenção foi levada a efeito pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), cujos militares apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente, de forma reiterada, a idosa que o criou.

"O indivíduo, habitual consumidor de produto estupefaciente e dependente de álcool, por diversas vezes infligiu maus-tratos psicológicos, injúrias e ameaças à vítima, tendo o seu comportamento sofrido uma escalada, obrigando a vítima a entregar-lhe dinheiro para satisfazer os seus vícios. Nesta sequência, foi dado cumprimento a um mandado de detenção", explicou uma fonte da GNR.