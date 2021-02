Idosa morre atropelada em Loures por condutor de carro roubado em Coimbra

Inês Banha Hoje às 19:54 Facebook

Um homem que conduzia um carro furtado há dez dias em Coimbra atropelou mortalmente, esta quarta-feira, uma mulher de 76 anos numa passadeira, em Santo António dos Cavaleiros, Loures.

O suspeito, de 53 anos, foi detido pela PSP depois de ter chocado com um carro policial que o perseguia, adianta, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) daquela força de segurança. Nenhum polícia ficou ferido.

A detenção aconteceu pelas 17.20 horas na Rua Comandante Sacadura Cabral, a cerca de 800 metros do local onde ocorrera o atropelamento, na Avenida Vasco da Gama.

Segundo o Cometlis, o veículo tinha sido furtado há dez dias em Coimbra, a 200 quilómetros de distância de Loures, e as suas matrículas eram falsas.

O condutor, que não tem carta de condução, será apresentado na quinta-feira de manhã ao Tribunal de Loures, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

No total, acorreram ao incidente 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Loures, do INEM e das autoridades policiais, precisou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. O óbito da idosa foi declarado no local, confirmou fonte da corporação de Loures.