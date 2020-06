Homem detido por cultivo de canábis em Mirandela e Murça

Fernando Pires Hoje às 16:58 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Mirandela deteve, quinta-feira, ao final da tarde, um homem, com 45 anos de idade, por cultivo de Cannabis, nos concelhos de Mirandela e Murça.

Para além da detenção, a GNR apreendeu 47 pés de canábis, vários recipientes destinados à plantação, manutenção e rega das plantas, bem como fertilizante, sementes de canábis, várias doses de folhas de canábis já em condições de consumo e um telemóvel. "Estamos a falar de uma apreensão que é significativa para a nossa realidade distrital e estamos convencidos que com esta operação acabamos por terminar com uma importante fonte que alimentaria alguns setores da região no que concerne ao consumo de estupefacientes", adiantou o comandante da GNR de Mirandela.

As plantas "encontravam-se dissimuladas no meio da vegetação, em locais ermos", revelou ainda Hugo Torrado.

O NIC de Mirandela desencadeou esta operação que culminou com a detenção do suspeito, em flagrante delito. "A investigação já decorria há cerca de uma semana e entendeu-se, ontem, que estavam reunidas as condições para por fim a esta plantação em Mirandela, que, depois, no decorrer da operação, viemos a descobrir uma outra no concelho de Murça", acrescenta o comandante da GNR de Mirandela.

O suspeito ficou detido nas instalações da GNR e depois de presente a primeiro interrogatório, esta sexta-feira, o Tribunal de Mirandela aplicou como medida de coação apresentações, duas vezes por semana, às autoridades.