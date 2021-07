Homem detido por homicídio na zona de Alfama em Lisboa

JN/Agências Hoje às 12:30 Facebook

Um homem de 23 anos foi detido no dia 7 de julho por fortes indícios da prática de um homicídio, com recurso a arma de fogo, na zona de Alfama, em Lisboa.

Em comunicado, a PJ adianta que a vítima, um homem de 22 anos, e o suspeito tinham um desentendimento há algum tempo.

"No dia dos factos, o autor encontrava-se em casa quando foi surpreendido pela presença da vítima. Após uma intensa discussão, o autor, empunhando uma arma de fogo, desferiu dois disparos na direção da vítima que a atingiram na região da cabeça e na região torácica", é referido na nota.

O homem abandonou a vítima no interior da habitação e colocou-se em fuga.

De acordo com a PJ, na sequência da investigação, o suspeito foi identificado, localizado e detido ainda no dia do crime (7 de julho), tendo sido apreendida a arma de fogo utilizada no crime.

O arguido foi entretanto presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de apresentações bissemanais às autoridades.

A vítima foi conduzida ao Hospital S. José, em Lisboa, onde permaneceu internada até morrer, no sábado (dia 10).