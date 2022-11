Homem detido por matar à paulada ladrão de frigideiras

Um homem, de 56 anos, foi agredido mortalmente na cabeça com um pau de eucalipto, esta semana, no concelho da Moita, por ter furtado duas frigideiras e um rádio a pilhas do quintal de um vizinho. O agressor, 60 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal e já está em prisão domiciliária.

O crime foi cometido na madrugada da última segunda-feira, na freguesia de Alhos Vedros, distrito de Setúbal. No dia anterior, domingo, o suspeito da morte tinha apresentado queixa na GNR por um furto no quintal de sua casa. Deu conta do desaparecimento de duas frigideiras e um rádio a pilhas.

Durante a madrugada de segunda-feira, já depois de ter regressado a casa, aquele homem foi alertado pelo cão a ladrar no quintal da sua casa. Acercou-se então de uma janela de casa e viu um homem, na rua, que teria consigo as frigideiras furtadas.