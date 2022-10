Homem detido por matar vizinha de 80 anos que pedia menos barulho

Um homem, de 30 anos, é suspeito de ter matado a vizinha, de 80, em Grândola, por esta lhe pedir para fazer menos barulho. A mãe daquele suspeito, com 61 anos, também foi detida, por ter ajudado na prática do crime, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária de Setúbal.

O caso ocorreu na passada quinta feira, 6 de outubro, perto da hora de jantar, num prédio de habitação social na Rua 1 de Maio. O suspeito subia as escadas na direção de sua casa quando foi interpelado pela vizinha do andar de baixo. O barulho no andar de cima era motivo de reiteradas queixas da idosa, que, naquele dia, teria consigo um ferro, com cerca de um metro, e voltou a pedir ao vizinho para fazer menos barulho.

O homem terá retirado a barra de ferro da mão da idosa e agredido a mesma na cabeça. A vítima tentou refugiar-se dentro de casa, mas o agressor tê-la-á seguido e desferido vários golpes na cabeça com a barra de ferro.

PUB

A mãe do agressor desceu as escadas, é suspeita de ter entrado no apartamento da vítima e auxiliado o filho. Com os dois suspeitos em casa da vítima, a mulher de 80 anos cambaleou até ao seu quarto, onde acabou por ser abandonada pelo casal de agressores, ainda com vida, mas com vários ferimentos na cabeça que acabariam por causar a sua morte, contou fonte policial.

Às 21.10 horas, o filho da vítima chegou a casa e encontrou a mãe numa poça de sangue deitada na sua cama. Por toda a casa havia vestígios de sangue e a barra de ferro foi deixada no local. Os bombeiros de Grândola foram acionados e transportaram a vítima para o hospital ainda com vida, mas esta viria a falecer na madrugada de sexta-feira.

As autoridades chegaram ao local com os bombeiros. O filho da vítima contou à GNR que a sua mãe tinha quezílias com o vizinho do andar de cima, o que fez com que os militares o interpelassem. O suspeito negou ter agredido a mulher, mas referiu que foi agredido por esta quando passava junto à sua porta. Acrescentou tê-la empurrado em legítima defesa e seguido o seu caminho. Nesta altura, por a vítima ainda estar viva, o homem foi identificado e o caso tratado como um crime de ofensas à integridade física.

Com a morte da mulher, no hospital, a Polícia Judiciária de Setúbal tomou conta da ocorrência e, na última segunda-feira, 10 de outubro, deteve o suspeito e a sua mãe por homicídio qualificado. Os dois foram presentes a tribunal. Ele ficou em prisão preventiva, a sua mãe foi libertada e ficou sujeita a apresentações diárias no posto da GNR.



Vítima foi transportada para Almada

Os bombeiros de Grândola transportaram a vítima para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, mas precisava de tratamento especializado em neurocirurgia. A vítima seguiu então para o Hospital Garcia de Orta, a 100 quilómetros. Nada havia a fazer para salvar a vida da vítima, que viria a falecer.



Vítima já tinha pedido outra casa

Os conflitos entre a vítima e os vizinhos do andar de cima eram frequentes, mas nunca houve qualquer agressão que motivasse a presença das autoridades. A mulher chegou a pedir nova habitação social, com mais sossego, mas o pedido não foi atendido.