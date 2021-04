Homem detido por posse de arma durante discussão numa rua em Viana

Um homem de 23 anos foi detido por posse e ameaça com arma de fogo, durante uma contenda na via pública num bairro da cidade de Viana do Castelo.

Segundo informa esta sexta-feira a PSP de Viana do Castelo, pelas 17.15 horas de quinta-feira foi desencadeada uma operação policial "em resposta a uma situação de ameaças com arma de fogo", que resultou "na detenção de um indivíduo do sexo masculino, com 23 anos de idade, por posse de arma proibida utilizada em situação de ameaças na via pública e na constituição de arguido de um outro suspeito com 55 anos."

Além destes indivíduos, ambos residentes na cidade, "foram ainda identificados dois intervenientes na contenda".

Na operação foram apreendidas uma arma de fogo do tipo revólver de calibre .32 e uma arma de fogo do tipo pistola semiautomática de calibre .22, municiada com 7 munições, e 188 munições de vários calibres.

O homem detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Viana do Castelo.