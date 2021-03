Homem detido por posse de armas em Nisa

Ana Luísa Delgado Hoje às 12:50 Facebook

Um homem de 48 anos foi detido na localidade de Tolosa, no concelho de Nisa, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Portalegre, por posse de arma proibida e por posse de armas.

A detenção ocorreu no seguimento de um mandado de busca domiciliária, no âmbito de uma investigação por furto em residências, que decorre desde fevereiro.

No local, os militares apreenderam diversas armas: uma caçadeira, uma pistola de calibre 6,35 mm, uma pistola de calibre 7,65 mm, todas elas sem registo ou documentação válida, bem como um bastão artesanal, uma faca, 50 munições de diversos calibres, 30 cartuchos de chumbo, ferramentas, luvas e um telemóvel.

Ao que o JN conseguiu apurar, no decorrer desta investigação foram ainda realizadas quatro buscas, duas domiciliárias, uma em anexo e uma em estabelecimento comercial, durante as últimas três semanas, nos concelhos de Borba e de Évora, que culminaram na apreensão de 58 objetos furtados.

Esta operação contou com o reforço dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Castelo Branco e de Portalegre, do NIC de Nisa e da Sertã e do Núcleo Técnico Pericial (NTP) de Castelo Branco.