Homem detido por posse de munições ilegais agrediu filho de 16 anos

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, com 46 anos, em Vinhais por posse de munições ilegais.

Segundo uma fonte do Comando Territorial de Bragança, a detenção teve lugar segunda-feira, através do Núcleo de Investigação e Apoio de Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de um processo por violência doméstica.

"Foi possível apurar que o pai agrediu o filho de 16 anos. Foi dado cumprimento a três mandados de busca, dos quais um em oficina, um em veículo e outro em residência, que resultou na apreensão de cinco caçadeiras e 473 munições", explicou uma fonte.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Bragança, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência e proibição de adquirir novas armas de fogo.