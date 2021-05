Homem detido por suspeita de agredir companheira durante 18 anos

JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

Um homem de 59 anos, suspeito de violência doméstica sobre a companheira, de 49 anos, foi detido pela GNR no concelho da Batalha, distrito de Leiria.

Em comunicado, a GNR adianta que a detenção, feita através de militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, ocorreu na quinta-feira, na sequência de uma investigação na qual se apurou que o arguido "infligiu maus-tratos verbais, físicos, psicológicos e ameaças de morte, durante a relação de 18 anos que manteve com a vítima".

"O agressor persistiu em infligir à vítima maus-tratos verbais e psicológicos, sujeitando-a inclusive a manter relações sexuais contra a sua vontade, deixando-a numa situação de subjugação total", explica o Comando Territorial de Leiria da GNR.

Ainda no decurso da investigação, a GNR averiguou que o suspeito "humilhava reiteradamente a vítima, controlando totalmente a sua vida, não permitindo que esta exercesse qualquer atividade profissional, que efetuasse compras sozinha, mantendo-a na sua dependência económica".

Ao arguido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza e a quem foi apreendida uma arma de fogo sem documentação válida, foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar com a vítima por qualquer forma ou meio e afastamento da sua residência, acrescenta o comunicado.

À Lusa, o capitão André Gonçalves explicou que a investigação foi desencadeada após queixa da vítima, este mês, no Posto Territorial de Porto de Mós, concelho onde o casal vivia.

"Face à situação da vítima, foi solicitado apoio a entidades de cariz social para a eventualidade de ser necessário", acrescentou.