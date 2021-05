Homem detido por suspeita de bater na companheira e filhas em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 17:57 Facebook

Um homem de 48 anos foi detido, este domingo, 16 de maio, pelo crime de violência doméstica. O dia de feriado municipal no concelho minhoto terminou com esta detenção depois de a GNR ter recebido uma denúncia de que estaria a ocorrer um episódio de violência doméstica.

"O agressor tinha ameaçado e agredido as vítimas, a companheira de 49 anos e as filhas de 22 e 23 anos", informou a GNR que, acrescentou ainda, "no decorrer das diligências policiais apurou-se que os comportamentos violentos e agressivos do suspeito já perduravam há vários anos, tendo-se verificado um escalar de violência através de ofensas físicas e verbais".

O detido foi ouvido no Tribunal de Guimarães e foi-lhe decretado o afastamento da residência e a proibição de contactar com a vítima por qualquer meio, medida controlada eletronicamente por pulseira e por apresentações diárias no posto.