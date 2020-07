Homem detido por tráfico de droga em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 16:41 Facebook

O Comando distrital de Bragança da GNR anunciou, esta terça-feira, que o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mirandela, deteve um homem, de 52 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Mirandela.

Segundo a GNR, esta operação, efetuada na sequência de uma investigação relacionada com tráfico de droga e iniciada há dois meses, envolveu uma busca domiciliária e duas em viaturas que permitiram, para além de canábis, apreender sete armas de fogo e três armas proibidas.

"As armas de fogo pertencem ao filho do detido, de 29 anos, mas estavam em casa do pai, que não tem licença de uso e porte de arma e fora do cofre, pelo que foram apreendidas como medida cautelar", explica a nota de imprensa da GNR.

As buscas permitiram ainda apreender 15 doses de canábis, uma planta de canábis, sete armas de fogo, um bastão extensível, um punhal, uma arma elétrica, duas balanças de precisão, 256 munições, três telemóveis e 1410 euros.

O suspeito, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi constituído arguido, assim como o filho, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Flor.