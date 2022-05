Homem detido por tráfico de heroína e haxixe em Bragança

A PSP anunciou a detenção, em flagrante delito, de um homem, com 64 anos, em Bragança, por tráfico de droga, nomeadamente 90 doses de heroína.

Material apreendido pela polícia Foto: DR

Segundo informações do comando da PSP em Bragança, a detenção ocorreu quando os agentes verificaram movimentações suspeitas do indivíduo, já referenciado, intercetando-o no momento em que passava heroína a um consumidor.

"Por haver fortes indícios que pudesse ocultar na sua posse objetos relacionados com o ilícito, foi-lhe feita uma revista pessoal e uma busca à residência", indicou a PSP.

Durante as buscas, além da heroína foram apreendidas 5,72 gramas de haxixe, 2,18 gramas de liamba, e ainda uma balança de precisão, recortes de plástico e outros utensílios para corte e embalamento do produto estupefaciente, dois telemóveis e 30 euros em dinheiro.