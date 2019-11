Homem detido por tráfico tinha droga no valor de 27 mil euros

Hoje às 15:41 Facebook

Um homem de 24 anos foi detido, na sexta-feira, na região da Malveira, distrito de Lisboa, por tráfico de droga, tendo na sua posse estupefacientes no valor estimado de 27 mil euros, anunciou a GNR.

A detenção foi feita pelo Comando Territorial de Lisboa da GNR, através do Posto Territorial da Malveira e do Núcleo de Investigação Criminal de Mafra, na freguesia do Milharado, concelho de Mafra.

Esta ação insere-se no modelo de "policiamento comunitário" instituído pela GNR e que tem possibilitado a criação de uma cultura securitária no concelho de Mafra, que se pauta pela troca de informações entre a população e a GNR.

Foi neste âmbito, e no seguimento de ações de patrulhamento com vista à prevenção e repressão do consumo e tráfico de droga em todo o concelho, que a GNR abordou um homem devido ao seu comportamento suspeito na presença dos militares.

Durante essa abordagem, a Guarda apurou que o homem tinha em sua posse e no interior do seu veículo, "quantidades avultadas de droga, tendo esta ação culminado na sua detenção e na execução de uma busca domiciliária", especifica a GNR.

Esta operação resultou numa "das maiores apreensões de alguns tipos de droga na região, num valor estimado de 27 mil euros", acrescentou.

Entre o material apreendido, destaca-se 3.792 doses e 1.143 comprimidos de MDMA (droga popularmente conhecida como ecstasy), 1.529 doses de cocaína, 209 doses de canábis sumidades floridas, 2.650 euros em numerário, duas balanças e diverso material relacionado com o embalamento da droga.

O detido, que já tinha antecedentes criminais de tráfico, vai permanecer nas instalações da GNR até ser presente ao Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste em Sintra, durante o dia deste, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.