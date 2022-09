Homem detido por violência doméstica em Estremoz fica em preventiva

Um homem de 60 anos foi detido pelos militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no dia 7 de setembro, suspeito da prática do crime de violência doméstica, sobre a sua companheira. Após ter sido presente a juiz para primeiro interrogatório de arguido detido, o indivíduo ficou em prisão preventiva.

Ao que o JN conseguiu apurar, no decorrer de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 57 anos, tendo existido episódios de ameaças e injúrias por parte do suspeito.

"O suspeito já tinha sido sujeito à medida de coação de proibição de contacto e aproximação da vítima, controlado por pulseira eletrónica, no entanto foi possível apurar que o mesmo incumpriu com as medidas a que estava sujeito, tendo procurado e ameaçado a vítima", informou um elemento ligado ao processo.

PUB

Segundo o comunicado da GNR, no decurso das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção, que culminou com a localização e detenção do agressor.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, no dia 8 de setembro, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.