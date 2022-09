Homem detido por violência doméstica fica em prisão preventiva

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

Um homem de 52 anos ficou em prisão preventiva, depois de ter sido detido, no concelho de Belmonte, por suspeita de violência doméstica contra a ex-companheira, informou, esta terça-feira, a GNR.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o Comando Territorial de Castelo Branco explicou que a detenção foi realizada através do Posto Territorial de Belmonte, na segunda-feira.

"No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor ameaçava e exercia reiteradamente violência psicológica e verbal sobre a vítima, a sua ex-companheira de 46 anos".

De acordo com a GNR, no decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção, que culminou com a localização e detenção do agressor.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza e que se encontrava com pulseira eletrónica, foi hoje presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Covilhã, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Foi conduzido ao Estabelecimento Prisional da Covilhã.