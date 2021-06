Homem dispara sobre vizinhos e mata-se no Montijo

Rogério Matos Hoje às 19:47 Facebook

Um homem matou-se depois de disparar sobre dois vizinhos, no Montijo, durante esta tarde de quinta-feira. As vítimas sofreram ferimentos considerados leves e não correm perigo de vida.

O caso ocorreu cerca das 16 horas. O agressor disparou sobre os dois vizinhos, que conseguiram fugir e se dirigiram ao posto da GNR do Montijo pelos próprios meios, onde, às 17.10 horas, foram assistidos pelos bombeiros e transportados para o Hospital do Barreiro.

Os militares da GNR acorreram ao local dos disparos e depararam-se com o homem já cadáver. Ter-se-á suicidado com a mesma arma com que disparou contra os vizinhos.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Setúbal.