Homem é agredido e esfaqueado na rua em Setúbal

Um homem com cerca de 40 anos foi agredido e esfaqueado com gravidade na via pública em Setúbal por dois agressores na manhã de domingo. Os suspeitos estão em fuga.

As agressões ocorreram no bairro do Troino, perto da Avenida Luísa Todi, e na sua origem estão conflitos motivados pelo consumo excessivo de álcool. A vítima foi golpeada várias vezes e um dos suspeitos utilizou uma arma de fogo para a ameaçar.

Ao que foi possível apurar, a vítima encontra-se no Hospital de São José, em Lisboa. Não corre perigo de vida.

A PSP foi alertada por populares perto das 7 horas de domingo e quando chegou ao local, já o grupo de agressores se tinha colocado em fuga. O caso passou para a Polícia Judiciária de Setúbal, que tenta agora localizar e deter os suspeitos.