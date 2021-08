Homem e mulher acusam-se um ao outro de matar idosa

Luís Moreira Hoje às 22:22 Facebook

Arguido invoca triângulo amoroso e mostra mensagem em que companheira diz que ia tratar "sozinha" da vítima.

Júlio Pereira de Araújo, acusado pelo Ministério Público de, em 3 de novembro de 2020, com a ajuda da companheira, Maria Helena Gomes, ter matado Maria da Graça Ferreira, de 69 anos e sua amante, num apartamento do bairro do Fujacal, em Braga, acusa a companheira, na contestação que enviou esta terça-feira ao tribunal, de ter sido ela a autora do crime.

Ambos os arguidos estão acusados de homicídio qualificado, profanação de cadáver e burla informática.