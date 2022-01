Homem em prisão preventiva por tentativa de homicídio nos Açores

JN/Agências Hoje às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 26 anos ficou em prisão preventiva após ser detido por "fortes indícios" de tentativa de homicídio no concelho do Nordeste, nos Açores, estando a vítima "em estado crítico" no hospital.

O Departamento de Investigação Criminal da PJ dos Açores adianta que "o delito ocorreu na noite de 16 de janeiro, no concelho de Nordeste, da ilha de São Miguel, num anexo da residência da vítima, de 54 anos".

"Naquele local, o arguido agrediu a vítima, com recurso a instrumento de natureza corto-contundente, produzindo-lhe vários ferimentos na cabeça e tronco, com o propósito de lhe subtrair artigos pessoais", acrescenta a PJ em comunicado.

De acordo com a PJ, "o nexo causal entre os ferimentos produzidos e o resultado morte foi interrompido" pelo rápido socorro da vítima, encaminhada para a Unidade Hospitalar, onde "se mantém em estado crítico".

O homem foi detido "por fortes indícios da prática do crime de homicídio, na forma tentada", segundo a PJ.

O detido foi presente às autoridades judiciárias e ficou com "a medida de coação de prisão preventiva".