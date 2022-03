Hoje às 20:03, atualizado às 20:05 Facebook

Uma mulher, de 74 anos, terá sido estrangulada pelo marido, este domingo, em Lagos. O homem, de 77 anos, suicidou-se. Foram encontrados mortos pelo filho.

O facto de a mulher sofrer de depressão e de Alzheimer poderá ter estado na origem do crime, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ). O alerta à PSP foi dado cerca das 6.15 da madrugada de domingo pelo filho do casal. O homem recebeu uma mensagem, enviada do telemóvel do pai, pedindo que se deslocasse, com urgência, à moradia dos progenitores. Quando chegou encontrou os pais já sem vida.

Homem encontra pai enforcado e mãe estrangulada em casa no Algarve

O corpo da mãe estava na cama, coberto, e tinha cordas à volta do pescoço. O pai estava enforcado no quintal.

O Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ foi acionado e esteve várias horas na residência do casal. As perícias feitas ao local e às vítimas apontam para um cenário de homicídio seguido de suicídio.

Os corpos foram transportados para o Gabinete Médico-Legal de Portimão onde irão ser autopsiados para que as causas das mortes sejam esclarecidas.

Homem e mulher estavam reformados. Não são conhecidos problemas entre o casal.