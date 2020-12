Homem encontrado com o crânio desfeito em Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 11:17 Facebook

João Luciano Teixeira Magalhães, de 63 anos, foi encontrado ontem morto na casa onde morava na Vila de Gandarela, Celorico de Basto.

João Luciano tinha saído de madrugada para ir à caça e, quando voltou, terá ido para uma zona na parte inferior da habitação. Pelo que o JN apurou, a esposa estava a descansar nos aposentos superiores e, quando acordou, terá tentado ligar ao marido, pela hora de jantar, já que não sabia dele.

Contactou alguns amigos que, de imediato, foram a casa do casal e foram estes que entraram no compartimento onde estava João Luciano e se depararam com um cenário de horror.

Segundo o JN apurou junto de testemunhas, a face da vítima estava completamente desfigurada e o crânio desfeito levando a crer que foi alvo de pancadas com objeto contundente, provavelmente um machado ou algo semelhante. A zona da casa onde foi encontrado estava fechada à chave e, no seu interior, não havia sinal de qualquer objeto que pudesse ter sido usado para este crime.

João Luciano era funcionário da Câmara Municipal de Celorico de Basto e tinha como função varrer as ruas da vila de Gandarela onde, pelo que apuramos, era visto como uma pessoa de bem e não se metia em conflitos com ninguém. Tinha dois filhos, maiores, que já não viviam com o casal. A GNR esteve no local mas a investigação corre a cargo da PJ.