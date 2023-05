Homem encontrado ensanguentado em Braga terá morrido por doença

A PJ de Braga "não tem indícios de crime" no caso de um homem de 46 anos que ontem foi encontrado morto, e com vestígios de sangue, num apartamento da Rua das Águas Férreas, em Lamaçães, Braga.

Fonte ligada ao processo sublinhou que as causas da morte só serão confirmadas após a autópsia, mas suspeita-se de que terá sido vítima de doença prolongada.

O aparecimento do cadáver, pelas 19 horas desta segunda-feira, no número 70, 1.º andar daquela artéria, causou estranheza, já que estava caído e havia sangue no chão em várias divisões da casa.

Uma outra fonte que esteve no local adiantou que, a maleita de que padecia terá "rebentado" quando estava na casa de banho, tendo-se ele arrastado até à cozinha, onde terá sucumbido.

O homem, que morava sozinho, estaria já bastante doente.

O cadáver foi removido pelos Bombeiros Sapadores de Braga pelas 23.30 horas desta segunda-feira tendo sido levado para a morgue.

O óbito havia sido confirmado pelo médico que se deslocou ao local.

A PSP de Braga também se deslocou ao apartamento para evitar que o cadáver fosse remexido ou retirado do sítio onde foi encontrado.

Entretanto, chamou a Brigada de Homicídios que foi recolher vestígios e questionar eventuais testemunhas e vizinhos.