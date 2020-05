Homem encontrado esfaqueado no carro

Salomé Filipe com João Paulo Costa Hoje às 21:20 Facebook

Um homem, de 61 anos, foi encontrado gravemente ferido, esta segunda-feira, pouco depois das 15 horas, no Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, alegadamente na sequência de uma agressão com arma branca.

Quando os bombeiros de Ílhavo chegaram, o homem encontrava-se consciente, no interior de um BMW, mas com vários ferimentos no corpo e com um golpe profundo na cabeça, tendo sido transportado para Coimbra.

No interior e no exterior do automóvel, uma grande quantidade de sangue denunciou a violência da agressão. A Polícia Judiciária foi chamada e, segundo apurou o JN, há suspeitas de se tratar de um crime passional.