Homem encontrado morto com sinais de violência em casa

Homem encontrado sem vida no interior da própria habitação, em Famalicão. Porta da casa arrombada e cadáver com sinais de violência.

Um homem, de 49 anos, foi encontrado sem vida, na manhã desta quinta-feira, no interior da sua habitação, situada em Oliveira de São Mateus, freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão.

O cadáver apresentava sinais de violência e as autoridades investigam a possibilidade de a morte ter acontecido no âmbito de um assalto à habitação.

Militares da GNR foram os primeiros a chegar ao local, mas a investigação do caso passou, entretanto, para a Polícia Judiciária.

O JN apurou que a porta da residência foi arrombada durante a madrugada e que a vítima foi encontrada, pelas 8 horas, por uma funcionária de uma empresa têxtil cujas instalações ficam junto à casa.

O corpo do homem estava no chão da sala, com golpes nas costas e ensanguentado, o que leva as autoridades a suspeitar de que este terá sido agredido. O cofre estava aberto e a casa remexida.