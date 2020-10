Alexandra Lopes Hoje às 20:36 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos foi encontrado morto ao final da tarde desta sexta-feira, junto à capela da Nossa Senhora da Guia, em Outiz, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o homem foi encontrado dentro do carro, com um tiro de caçadeira no peito.

A GNR de Famalicão está no local, assim como a Polícia Judiciária de Braga, que vai investigar as circunstâncias em que terá ocorrido a morte.