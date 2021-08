Homem encontrado morto em Braga. PJ aguarda resultado da autópsia

Luís Moreira Hoje às 10:41 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga aguarda os resultados da autópsia que vai ser feita pelo Instituto de Medicina Legal ao cadáver de um homem que apareceu pelas 5 horas desta quinta-feira na via rápida da Avenida Padre Júlio Fragata.

Fonte da PJ disse ao JN que o corpo não mostra indícios de crime e uma outra fonte da PSP adiantou que poderá ter sido "morte súbita".

O corpo do homem, que não tinha documentos de identificação e terá entre 40 a 50 anos, foi recolhido pelos Bombeiros Sapadores de Braga, com supervisão da Autoridade Local de Saúde, pelas 7 horas, depois de ter sido analisado por uma brigada da PJ, que recolheu vestígios no local onde foi encontrado, junto ao separador central daquela via.

Ao local acorreu, ainda, uma VMER-Viatura Médica de Emergência e Reanimação que se limitou a confirmar o óbito.

A Polícia está a tentar descobrir a identidade do homem, suspeitando que reside na zona, na freguesia de São Victor.