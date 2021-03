Homem encontrado morto na rua em Bragança

JN/Agências Hoje às 11:49 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos foi, esta segunda-feira, encontrado morto, caído na rua, na zona do castelo, em Bragança, sem evidências da possível causa da morte, que já está a ser investigada pelas autoridades.

De acordo com informação avançada à Lusa pelo Comando Distrital de Bragança da PSP, a descoberta do cadáver na via pública foi feita por alguém que passava no local e alertou a Polícia, por volta das 8 horas.

Os agentes acionaram o INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

Segundo a fonte, "as causas da morte são desconhecidas" e o cadáver apresentava "muito poucos indícios" do que poderá ter acontecido.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária que irá investigar o que terá acontecido.