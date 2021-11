Homem encontrado morto numa loja em Sintra

Reis Pinto Hoje às 10:20 Facebook

Um homem, com cerca de 40 anos, foi encontrado morto, na quinta-feira à noite, na loja que explorava em Mem Martins, Sintra. A vítima terá sido morta durante um assalto.

O alerta para a PSP foi dado por volta das 22.30 horas e dava conta do cadáver de um homem, que foi encontrado no interior da loja de câmbios que explorava, no Shopping Sol, na Rua de Almada Negreiros, em Mem Martins, Sintra.

Quando as autoridades chegaram encontraram a vítima, que será de nacionalidade estrangeira, de pés e mãos atados.

O cenário com que os agentes se depararam levaram-nos a acionar imediatamente a Policia Judiciária, que esteve no local a recolher os primeiros indícios e testemunhos, uma vez que o pequeno shopping fica nos rés-do-chão de um edifício habitacional.