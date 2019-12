Homem encontrado sem vida no carro em Leça da Palmeira

JN Ontem às 21:28 Facebook

O cadáver de um homem, de 51 anos, foi encontrado, este domingo, dentro de um carro, junto ao Centro Hípico do Porto, em Leça da Palmeira, Matosinhos. Para já, nada aponta ter havido mão criminosa na morte do indivíduo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as autoridades foram alertadas para a presença de um homem inanimado, dentro de um veículo, estacionado num parque, situado junto do Centro Hípico.

A PSP foi ao local e foi chamada a Polícia Judiciária do Porto para investigar a morte do homem que vivia em Leça do Balio, também no concelho de Matosinhos.

Para já, nada aponta para que tenha havido intervenção de terceiros na morte do indivíduo, no entanto, só autópsia poderá definitivamente afastar a hipóteses de se tratar de um homicídio.