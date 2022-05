Homem esfaqueado com gravidade em Albufeira

Um homem, de 57 anos, foi esfaqueado, na madrugada desta quinta-feira, em Albufeira. É a segunda noite consecutiva de violência naquele concelho.

A vítima, de nacionalidade portuguesa, pediu ajuda no quartel dos bombeiros por volta da 1.20 da manhã. Foi assistida e encaminhada para a unidade de Portimão do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve em estado considerado grave.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR foi acionado, tendo a investigação passado para a Polícia Judiciária.

Na quarta-feira, um homem, com cerca de 50 anos e de nacionalidade inglesa, foi agredido com violência, na zona da Oura. O alerta foi dado às 4.45 horas da manhã. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Albufeira e pelo INEM e depois transportada para o hospital.

Sofreu ferimentos na cabeça e no maxilar. Fazia parte de um grupo de três turistas que foram assaltados e ficaram sem dois telemóveis.