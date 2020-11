Homem esfaqueado e outro baleado em mais uma noite violenta na Cova da Moura

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Feridos foram transportados para o hospital. Em Loures, PSP foi atacada por grupo de 15 homens.

A Cova da Moura, bairro da Amadora, voltou a ter uma noite marcada pela violência. Dois homens foram hospitalizados, depois de um ter sido baleado numa perna e outro alvo de esfaqueamento. Também em Loures, a madrugada de quarta-feira foi conturbada. Cerca de 15 homens atiraram pedras e garrafas à patrulha da PSP que tentava colocar um ponto final num ajuntamento de pessoas. Ninguém foi detido.

Um dos casos aconteceu pelas 20 horas de terça-feira, quando o senhorio de uma casa localizada na Rua 8 de Dezembro, na Cova da Moura, se envolveu numa discussão com o inquilino, devido ao pagamento da renda. Essa discussão rapidamente evoluiu para confrontos e um homem de 47 anos foi esfaqueado na orelha. Tal como a vítima, o agressor foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra, por apresentar ferimentos num pé.

Já pelas 22 horas, um indivíduo, com 30 anos, foi encontrado na Rua Principal, artéria que atravessa o mesmo bairro, com um ferimento numa perna provocado por um disparo de pistola. A PSP só tomou conhecimento do caso quando o ferido deu entrada na unidade hospitalar, transportado pelos Bombeiros da Amadora. Até ao momento, ainda não apurou as circunstâncias em que o homem foi baleado.

Recorde-se que foi nesta rua que, na última segunda-feira, a PSP foi atacada com pedras e garrafas por dezenas de pessoas que se encontravam a conviver, de forma ilegal, nos cafés da zona.

Em Loures, às primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, aconteceu episódio semelhante. Alertada pelos moradores para um ajuntamento de cerca de 15 homens na Praça António Nobre, a PSP deslocou-se ao local, mas foi recebida à pedrada pelos elementos do grupo. Após terem atacado a Polícia, os indivíduos fugiram e nenhum chegou a ser identificado.