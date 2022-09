Homem esfaqueado em discussão entre vizinhos

Uma discussão entre vizinhos, esta tarde, em Castelo de Paiva, terminou no esfaqueamento de um homem com cerca de 55 anos que ficou ferido com gravidade.

As agressões entre dois homens ocorreram em Fontela, Sardoura, em plena via pública.

Para além do ferido grave, um outro indivíduo sofreu também ferimentos, mas ligeiros.

De acordo com alguns relatos, terão sido ouvidos disparos de arma de fogo durante a discussão.

Bombeiros de Castelo de Paiva, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Penafiel e a GNR de Castelo de Paiva estiveram no local. O ferido com gravidade foi transportado para o Hospital de Penafiel.