Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em São João da Madeira

Um homem foi esfaqueado na rua Renato Araújo, em São João da Madeira e está em estado grave.

Ao que o JN apurou, houve uma discussão entre dois sem-abrigo e terá sido por motivos passionais. O homem, também sem-abrigo, foi atingido no abdómen com uma faca e ficou vários minutos estendido no chão. Às autoridades, alegou que não sabe quem o agrediu.

A vítima, com cerca de 50 anos, vivia numa casa devoluta no centro da cidade. Foi transportado para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, em estado grave. O homem, natural de Fajões, em Oliveira de Azeméis, era um conhecido arrumador de carros no centro de São João da Madeira.

Os Bombeiros de São João da Madeira estiveram no local e a PSP cortou o trânsito na rua.