Homem esfaqueado em discussão de trânsito no Porto

Um homem ficou ferido com gravidade durante uma discussão de trânsito no Largo Igreja de Paranhos, junto ao Polo Universitário, no Porto.

Dois carros pararam no Largo Igreja de Paranhos, no Porto, devido a um desentendimento de trânsito, afirmou fonte oficial da PSP. Num dos veículos estavam dois homens. Um deles acabou por sair e abordar o condutor do outro carro, que estava sozinho.

A discussão azedou, levando o condutor que estava acompanhado a esfaquear o outro. Ao que o JN conseguiu apurar, a vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto.

De acordo com a PSP, os dois suspeitos entregaram-se à polícia pouco depois.